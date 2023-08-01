В Красноярском крае изъяли более четырех тысяч литров криминального алкоголя

В Красноярском крае сотрудники полиции пресекли деятельность группы, которая незаконно производила и сбывала алкогольную продукцию, сообщили в главке МВД по региону.

Оперативники задержали четырех бутлегеров. В ходе обыска было изъято 3360 литров спирта и 750 литров готовой к реализации продукции. Общая стоимость конфискованного алкоголя превысила 2,4 млн рублей.

Организатор преступной группы вел финансовые дела и распределял доходы. Еще один участник группы добывал спирт на предприятиях Красноярска, третий занимался изготовлением «напитков».

Он смешивал спирт с водой из колонки и добавлял красители.

За реализацию отвечал житель Белгорода. Он развозил продукцию по близлежащим районам и придорожным кафе.