В Красноярском крае нашли авто пропавших туристов с рюкзаками

В Красноярском крае нашли автомобиль семьи, пропавшей в таежной местности. Информацию распространила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

В сообщении указано, что несколько дней назад местных жители заметили семью с туристическим снаряжением, направлявшуюся к горе Буратинка. В розыске Усольцевых участвуют более 70 человек.

Согласно данным источника, транспортное средство было обнаружено в поселке Кутурчин. В поисковой операции применяются квадроциклы, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

Предварительно установлено, что 28 сентября мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их ребенок пяти лет отправились в поход в сторону горы Буратинка, однако до сих пор не дали о себе знать.

По сведениям краевого управления МВД, поисковые работы проводятся в районе Манской петли, расположенном в Партизанском районе. В операции задействовано более полусотни человек, включая сотрудников правоохранительных органов, спасателей, волонтеров и местных жителей. Для осмотра территории используются дроны.

