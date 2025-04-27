В Красноярском крае с рельсов сошли вагоны с углем

В Красноярском крае на станции Кошурниково с рельсов сошли два грузовых вагона, груженных углем, вместе с локомотивом. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в вечером в субботу, 26 апреля. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД), инцидент на станции Кошурниково не повлиял на движение других поездов. Также в ведомстве отметили, что во время происшествия никто не пострадал.

К месту аварии были направлены два специализированных поезда для восстановления участка железной дороги и устранения последствий происшествия.

Это не первый инцидент с грузовым поездом в Красноярском крае в апреле. В начале месяца в районе станции Зеледеево сошли с рельсов девять вагонов. Жертв и пострадавших не было.

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