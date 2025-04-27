В Ванкувере внедорожник врезался в толпу на уличном фестивале

В канадском Ванкувере внедорожник врезался в толпу людей на уличном фестивале. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городскую полицию. Инцидент произошел в воскресенье, 27 апреля.

Отмечается, что трагедия произошла около 20:00 по местному времени (06:00 мск). Во время проведения культурного мероприятия, посвященного памяти филиппинского вождя Лапу-Лапу, черный автомобиль на скорости врезался в участников фестиваля.

Свидетели рассказали, что внедорожник внезапно вырвался из потока и на высокой скорости протаранил людей. По данным газеты The New York Post (NYP), полиция задержала автомобиль и его водителя на месте. Мужчина находится под стражей.

Причины инцидента пока неизвестны. По предварительным данным, в автомобиле сработали подушки безопасности. Серьезные повреждения получил капот.

Мэр Ванкувера Кен Сим выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он отметил, что власти оказывает всю необходимую поддержку пострадавшим, полиция проводит расследование.

Некоторые источники предполагают, что происшествие могло стать результатом несчастного случая, а другие — увидели в этом преднамеренный акт.

Ранее сообщалось, что в иранском городе Бендер-Аббас 18 человек погибли при взрыве на складе с химическими веществами.