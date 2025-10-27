В Красноярском крае школьника растерзала стая бродячих собак: виновный найден
Под Красноярском задержали ответственную за отлов собак после гибели ребенка
В Красноярском крае на территории садового товарищества «Теремок» стая бродячих собак напала на несовершеннолетнего мальчика, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По предварительным данным, школьник направлялся к пастуху, чтобы помочь ему в выпасе скота, когда на него набросились бездомные животные.
В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. Медики констатировали, что увечья, полученные школьником, были несовместимы с жизнью.
25 октября следственные органы задержали председателя общественной организации, на которую были возложены обязанности по отлову безнадзорных животных.
Следствие установило, что 22 сентября между муниципальным учреждением и этой организацией был заключен контракт. Соглашение предусматривало проведение мероприятий по работе с бездомными животными, включая их отлов и последующее содержание.
В настоящее время в отношении задержанной проводятся следственные действия, планируется ее допрос. Одновременно решается вопрос об избрании меры пресечения.
