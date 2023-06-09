В Кривом Роге предприятия приостановили работу из-за дефицита воды
Фото: [Следственный комитет РФ/ТАСС]
Предприятия Кривого Рога на Украине вынуждены были частично приостановить свою работу из-за нехватки воды, сообщил глава областной военной администрации Евгений Сытниченко.
Он заявил, что предприятия вынуждены «жестко экономить» воду.
Ранее мэр Кривого Рога Александр Викул заявил, что в городе хватит воды на полтора месяца при условии крайне бережливого ее использования.
Проблемы с водой в Кривом Роге возникли после того, как в ночь на 6 июня ВСУ разрушили Каховскую ГЭС. Из-за прорыва плотины под затопление попали населенные пункты по обеим сторонам Днепра.
Кривой Рог является крупнейшим металлургическим центром Украины.