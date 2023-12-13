В Крыму на планируют возобновлять работу аэропорта в Симферополе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что возобновлять работу Международного аэропорта имени И. К. Айвазовского в Симферополе, не планируется. Об этом он написал в среду, 13 декабря, в своих соцсетях.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в комментарии изданию SHOT сообщил, что Международный аэропорт Краснодара имени Екатерины II может начать работу уже на этой неделе. Он рассказал, что, в связи с этим шагом, была проведена проверка безопасности.

«Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику. Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова», – отметил Аксенов.

Невозможность открыть симферопольский аэропорт Аксенов связал с сохранением безопасности в регионе.

После начала специальной военной операции РФ на Украине 24 февраля 2022 года ряд аэропортом, расположенных на юге страны, прекратили работу. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы почти два года в Анапе, Ростове-на-Дону, Геленджике, Воронеже, Белгороде, Курске, Брянске, Липецке, Симферополе и Элисты.

Продолжает работать Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова и аэропорт в Минеральных Водах имени М. Ю. Лермонтова.