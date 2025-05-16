В Крыму объявлялась ракетная опасность

Вечером пятницы в Республике Крым объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев и официальный телеграм-канал МЧС России.

Согласно официальному сообщению, ракетная опасность была введена около 22:20 вечера пятницы 16 мая – граждан призвали быть бдительными. Уже позже, спустя почти четверть часа, Развожаев опубликовал в своем телеграм-канале сообщение об отмене воздушной тревоги.

Напомним, ранее пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении средствами ПВО двух вражеских дронов в небе над Белгородской областью. Уточняется, что беспилотники ВСУ были самолетного типа.