В Крыму объявлялась ракетная опасность
В Республике Крым объявляли ракетную опасность
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Вечером пятницы в Республике Крым объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев и официальный телеграм-канал МЧС России.
Согласно официальному сообщению, ракетная опасность была введена около 22:20 вечера пятницы 16 мая – граждан призвали быть бдительными. Уже позже, спустя почти четверть часа, Развожаев опубликовал в своем телеграм-канале сообщение об отмене воздушной тревоги.
Напомним, ранее пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении средствами ПВО двух вражеских дронов в небе над Белгородской областью. Уточняется, что беспилотники ВСУ были самолетного типа.