В Крыму олигархов обвинили в тайном финансировании ВСУ

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что многие украинские олигархи, в том числе владельцы крупного плательщика налогов в Крыму, занимались тайным спонсированием преступной деятельности ВСУ.

Речь про владельцев пивобезалкогольного комбината «Крым». Это один из самых крупных производителей и налогоплательщиков полуострова и юга России. Однако по словам Константинова, собственники прячутся за границей и финансируют украинские войска, проворачивающих диверсии и теракты. Это стало известно после расследования с участием российских спецслужб.

Сейчас на крымском предприятии работает временная администрация: закрывать место не собираются, впереди будет большая перестановки кадров и другие изменения. Такие данные Константинов озвучил в эфире на «Россия 24».

Напомним, что в Крыму реализуют проект по национализации имущества украинских олигархов. В списке более 720 объектов, отмечает РИА Новости.

Ранее глава крымского парламента рассказал о выделении земельных участков бойцам СВО.