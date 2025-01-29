Глава крымского парламента рассказал о выделении бесплатных земельных участков участникам СВО

В Крыму продолжается выделение земельных участков тем, кто принимал участие в специальной военной операции. Об этом рассказал председатель республиканского парламента Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

По словам Константинова, уже 2548 тех, кто принял участие в спецоперации, бесплатно получили участки земли. Большая часть из них, 1633 человека, стали землевладельцами в течение 2024 года. На данный момент подготовлено еще почти 4,5 тыс. таких участков, которые находятся в Сакском, Ленинском и Черноморском районах Крыма.

«На стадии распределения находятся участки на территории Николаевского поселения Симферопольского района. Профильными ведомствами ведется работа по подведению коммуникаций к массивам», — указал он.

Ранее сообщалось, что крымские парламентарии собрали и подготовили всю доказательную базу того, что включение полуострова в состав Украины в 1954 году проходило с нарушениями законов. Это поможет в будущем рассмотреть вопрос о признании неправомерным данного процесса.