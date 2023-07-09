В Крыму ПВО сбила крылатую ракету
Фото: [Николай Новичков/ТАСС]
В Крыму в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он сообщил о том, что разрушений и пострадавших нет.
Украинские военные считают одной из своих главных целей мост из Керчи в Тамань. В октябре прошлого года на Крымском мосту был устроен теракт.
Киев долгое время отказывался подтверждать свою причастность к взрыву, однако вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что теракт организован украинскими военными.