В Крыму ПВО сбила крылатую ракету

В Крыму в районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он сообщил о том, что разрушений и пострадавших нет.

Украинские военные считают одной из своих главных целей мост из Керчи в Тамань. В октябре прошлого года на Крымском мосту был устроен теракт.

Киев долгое время отказывался подтверждать свою причастность к взрыву, однако вчера замминистра обороны Украины Анна Маляр признала, что теракт организован украинскими военными.