В Крыму сбили пять украинских беспилотников

Минувшей ночью на 25 марта дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Крыма перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией полуострова. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

ВСУ продолжают использовать беспилотники для ударов по объектам на территории РФ. За последние дни зафиксировано множество случаев, когда дроны применялись для ведения разведки, сбора информации и осуществления атак по инфраструктуре российских регионов.

Как ранее сообщило Минобороны, 24 марта ВСУ также совершили атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.

Кроме того, в ночь на 24 марта системы ПВО перехватили два БПЛА над территорией Крыма, 12 беспилотников — над Брянской и Ростовской областями, по одному БПЛА — над Краснодарским краем и в акватории Азовского моря.

Ранее также сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали газораспределительную станцию в Белгородской области.