Киевский режим с применением беспилотных летательных аппаратов нанес два удара по газораспределительной станции «Валуйка», которая находится в Шведуновке Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщило МО РФ.

Из публикации следует, что атаки были предприняты 22 марта в период с 05:00 по 08:45. В результате налета технологическое оборудование газораспределительной станции получило повреждения. Информация о характере повреждений не приводится.

Ранее украинские военные совершили подрыв газораспределительной станции «Суджа». По сведениям военного корреспондента Юрия Котенка, из-за действий неприятеля инфраструктурный объект прекратил свое существование. Кроме того, 24 марта атаке вэсэушников также подверглась нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская», которая принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму. Причем 17 февраля киевский режим уже совершал нападение на этот объект.