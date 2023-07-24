В Крыму силы ПВО сбили одиннадцать украинских беспилотников

Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 11 беспилотников ВСУ в небе над Крымом. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

При этом в Джанкойском районе дрон угодил в склад боеприпасов, а в Кировском районе обломки сбитого БПЛА повредили частный дом.

Для ликвидации последствий атаки в республике создан оперативный штаб.

Приостановлено движение на железнодорожном перегоне в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. В радиусе 5 км от склада с боеприпасами эвакуируют жителей окрестных сел.

Как уточнил Аксенов, эти меры предприняты в целях безопасности.