В Крыму силы ПВО сбили одиннадцать украинских беспилотников
Фото: [© РИА Новости / Константин Михальчевский]
Силы ПВО и РЭБ сбили и подавили 11 беспилотников ВСУ в небе над Крымом. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
При этом в Джанкойском районе дрон угодил в склад боеприпасов, а в Кировском районе обломки сбитого БПЛА повредили частный дом.
Для ликвидации последствий атаки в республике создан оперативный штаб.
Приостановлено движение на железнодорожном перегоне в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. В радиусе 5 км от склада с боеприпасами эвакуируют жителей окрестных сел.
Как уточнил Аксенов, эти меры предприняты в целях безопасности.