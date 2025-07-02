В Крыму уничтожили восемь украинских беспилотников за час

В течение часа средствами ПВО над территорией Республики Крым было ликвидировано восемь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Информация об этом поступила от Министерства обороны Российской Федерации.

Согласно заявлению ведомства, попытка атаки была успешно отражена с 8:00 до 9:00 мск. В сообщении уточняется, что уничтоженные дроны самолетного типа пытались совершить террористические атаки.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на среду, 2 июля, противовоздушной обороне России удалось сбить пять вражеских беспилотников. Над Курской и Ростовской областями было сбито по два вражеских дрона. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым.