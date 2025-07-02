За ночь силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников

На протяжении ночи на среду, 2 июля, противовоздушной обороне России удалось сбить пять вражеских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Украинская армия продолжала попытки наносить террористические удары по объектам на российской территории, но своевременно получала ответ со стороны ВС РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные в микроблоге.

Над Курской и Ростовской областями было сбито по два вражеских дрона. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым.

Ранее стало известно, что семьям погибших сотрудников предприятия в Ижевске, по которому ударили вражеские БПЛА, выплатят по 1,5 млн руб. Такое заявление сделало руководство Республики Удмуртия. Пострадавшие в результате налета получат от 300 до 600 тыс. руб. в зависимости от степени ранения. В результате удара ВСУ погибли три человека, еще 35 — доставлены в больницы с различными травмами и ранениями.