В Крыму задержали агентов ГУР
В Крыму задержали трех агентов разведки Киева
Фото: [Pxhere.com]
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех агентов Главного управления разведки Министерство обороны Украины (ГУР МО), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации ведомства, агенты собирали информацию в целях шпионажа и для организации диверсий.
Отмечается, что задержанными оказались граждане не только России. В частности, задержание одного из них произошло в Севастополе. Ранее мужчина прошел минно-взрывную, стрелковую подготовку на Украине, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.
По данным ЦОС ФСБ, гражданин изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое использовал в июле 2024 года при минировании газопровода в Крыму. При задержании в автомобиле подозреваемого нашли такое же устройство.
В Севастополе также задержали россиянина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. Он собирал информацию о российской армии и военной технике на территории полуострова.
В Керчи также задержан гражданин Молдавии. Ранее он был судим на Украине за кражи. В апреле 2024 года мужчина начал сотрудничество через соцсети с кураторами из Украины. По их поручению он собирал и передавал информацию о местах дислокации российской военной техники и позициях систем противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ, а также информировал о расположении объектов энергетической инфраструктуры.
Уточняется, что все задержанные арестованы после дачи показаний. Сотрудники ФСБ продолжают проводить различные мероприятия для установления всех обстоятельств. Также, как отметили в ведомстве, в Крыму продолжается работа по выявлению агентурной сетки.
Ранее сообщалось, что спецслужбы в Запорожье задержали россиянина за подготовку теракта.