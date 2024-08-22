В Крыму задержали агентов ГУР

По информации ведомства, агенты собирали информацию в целях шпионажа и для организации диверсий.

Отмечается, что задержанными оказались граждане не только России. В частности, задержание одного из них произошло в Севастополе. Ранее мужчина прошел минно-взрывную, стрелковую подготовку на Украине, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

По данным ЦОС ФСБ, гражданин изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое использовал в июле 2024 года при минировании газопровода в Крыму. При задержании в автомобиле подозреваемого нашли такое же устройство.

В Севастополе также задержали россиянина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. Он собирал информацию о российской армии и военной технике на территории полуострова.

В Керчи также задержан гражданин Молдавии. Ранее он был судим на Украине за кражи. В апреле 2024 года мужчина начал сотрудничество через соцсети с кураторами из Украины. По их поручению он собирал и передавал информацию о местах дислокации российской военной техники и позициях систем противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ, а также информировал о расположении объектов энергетической инфраструктуры.

Уточняется, что все задержанные арестованы после дачи показаний. Сотрудники ФСБ продолжают проводить различные мероприятия для установления всех обстоятельств. Также, как отметили в ведомстве, в Крыму продолжается работа по выявлению агентурной сетки.

Ранее сообщалось, что спецслужбы в Запорожье задержали россиянина за подготовку теракта.