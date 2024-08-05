Спецслужбы задержали россиянина в Запорожье за подготовку теракта

Гражданин РФ собирался совершить подрывы должностных лиц администрации Запорожской области. Он был вовремя выявлен и задержан правоохранителями. Об этом сообщило ТАСС .

Сотрудники Федеральной службы безопасности сумели разоблачить деятельность агента Украины, который действовал на российской территории. Мужчина имел гражданство РФ, при этом работал на украинские спецслужбы. Сначала он через интернет передавал своим сообщникам данные о руководстве региона. Затем он замахнулся на большее.

«Пособник террористов осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства», - указали в ФСБ.

У подозреваемого дома была обнаружена и изъята взрывчатка, в его отношении возбуждено уголовное дел сразу по нескольким статьям. Одна из статей - о государственной измене, другая по поводу теракта, и третья из-за изготовления взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что работники ФСБ выявили крупную партию поддельных сигарет. Силовики изъяли более 6 миллионов пачек контрафакта на общую сумму в 800 миллионов рублей.