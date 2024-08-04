В Крыму задержали мужчин, выбивших чемпиону России по боксу Давали глаз

В Крыму задержали мужчин, которые, предположительно, участвовали в драке с чемпионом России по боксу Дмитрием Давали. Об этом в мессенджере сообщила местная прокуратора.

Отмечается, что задержаны двое молодых людей из Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения. Всего, по информации надзорного ведомства, в драке участвовали не менее 8 человек.

Инцидент, в результате которого чемпион Европы и России Давали потерял глаз, произошел 28 июля. Спортсмен, возвращаясь вместе с другом домой в Феодосии, куда он приехал на мастер-класс, увидел, как группа молодых людей избивает парня. Давали и его товарищ начали вступаться за молодого человека, в результате чего неизвестные начали наносить боксеру удары.

Драка попала на камеры видеонаблюдения. Виде опубликовал канал SHOT.

Как позже выяснилось, у Давали диагностировали орбитальный перелом кости глаза. Врачи отмечают, что шанс сохранить зрение на поврежденном глазу мал, но он есть. Отмечалось, что глаз не сможет полноценно видеть, однако различать образы и день-ночь возможность будет.

По факту инцидента заведено уголовное дело. Следственный комитет по республике устанавливает все обстоятельства случившегося.

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