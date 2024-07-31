Житель Подмосковья бросался с ножом на прохожих в Сочи — СМИ
SHOT: в Сочи мужчина из Подмосковья бросался с ножом на прохожих
Фото: [t.me/shot_shot]
В Сочи нетрезвый житель Подмосковья бросался с ножом на прохожих и спровоцировал драку, пишет SHOT.
Люди отбивались от агрессивного 33-летнего мужчины подручными средствами, в том числе пластиковыми столами и стульями, а также световыми боксами.
В итоге очевидцам удалось утихомирить пьяного туриста. По информации издания, дебошир сейчас находится в больнице.
Ранее сообщалось, что в Московской области возбудили уголовное дело после того, как водитель маршрутки выгнал из салона женщину-инвалида.