В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву информацию о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали жителя Феодосии по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым.

По информации ведомства, мужчина самостоятельно вышел на контакт со Службой безопасности Украины (СБУ) и Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, после чего начал передавать им данные о местах дислокации российских военных объектов и системах противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму. Связь осуществлялась через мессенджеры.

По данным следствия, подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Это уже второе подобное задержание за последние дни. 17 июля ФСБ сообщила о поимке еще одного шпиона, собиравшего разведданные о базе Балтийского флота в Ленинградской области.