ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Петербурге

В результате операции, проведенной Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, был задержан агент, работавший на украинские спецслужбы. По информации, предоставленной пресс-службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный собирал информацию о базе Балтийского флота и военных подразделениях Ленинградского военного округа с целью нанесения ущерба обороноспособности Российской Федерации.

В ФСБ сообщили, что была остановлена незаконная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, а именно «Содействие террористической деятельности».

Согласно имеющимся данным, мужчина самостоятельно установил контакт с украинскими спецслужбами и впоследствии занимался сбором информации об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и военных частях Ленинградского военного округа для передачи их украинским спецслужбам.

В настоящее время преступник находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Воронеже задержали россиянина, помогавшего военной разведке Украины.