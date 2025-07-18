В Крыму запретили публиковать фото и видео последствий атак БПЛА

Власти Крыма ввели запрет на публикацию фото-, видео- и других материалов, связанных с последствиями атак, работой систем противовоздушной обороны (ПВО) и иными чрезвычайными происшествиями (ЧП). Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Согласно документу, теперь нельзя распространять в открытых источниках кадры разрушений после прилетов дронов и ракет, географические координаты мест падения боеприпасов, данные о дислокации и действиях систем ПВО, а также любую другую информацию, которая может раскрыть расположение военных или стратегических объектов.

Отмечается, что эти меры приняты для обеспечения безопасности населения, защиты военных объектов и предотвращения паники. Нарушителям грозят административная ответственность или штрафы.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву информацию о военных объектах.