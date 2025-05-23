В Кургане на руководителя оборонного предприятия напали с молотком в подъезде
Mash: главу крупнейшего в Кургане оборонного завода ударили молотком по голове
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В Кургане произошло нападение на руководителя одного из крупнейших в городе оборонных предприятий. Его несколько раз ударили по голове в подъезде. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Андрей Кондратьев руководит научно-производственным объединением «Курганприбор», которое является крупнейшим в городе оборонным предприятием. На него было совершено нападение вечером четверга, 22 мая.
«Зашел в подъезд, там на него набросился мужчина. Он несколько раз ударил его молотком по голове и скрылся», — указал микроблог.
В итоге Кондратьев попал в больницу, а напавшего на него злоумышленника ищут правоохранители.
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