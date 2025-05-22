В Подмосковье мигранты напали на участника СВО

В Московской области мигранты совершили нападение на ветерана, получившего ранение в ходе спецоперации. Информацию об этом распространил телеграм-канал «Русская Община ZOV».

Конфликт возник на почве бытовой ссоры, а именно из-за разногласий, связанных с парковкой транспортного средства. По словам пострадавшего, нападавшие имели «азиатскую внешность».

Военнослужащий уточнил, что в настоящее время проходит службу. В Балашихе он находится в отпуске по причине полученного ранения. Представители «Русской Общины» отметили, что ранее боец являлся членом ЧВК «Вагнер».

На видеозаписи инцидента на его форме различимы медаль «За отвагу» и медаль в виде черного креста, которыми отмечались бойцы вышеупомянутой частной военной компании.

Ранее сообщалось, что в Татарстане избили медика после попытки помочь пострадавшим в ДТП.