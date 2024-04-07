В Курганской области высок риск паводка

По словам министра чрезвычайных ситуаций РФ Александра Куренкова, в бассейне реки Тобол на территории Курганской области имеется риск неблагоприятной паводковой ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в регион таже направлены дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра МЧС России.

Напомним, что сегодня утром глава МЧС России по распоряжению президента РФ Владимира Путина прибыл в Оренбургскую область, пострадавшую из-за паводка в связи с прорывом дамбы на реке Урал. Он сообщил, что паводковую ситуацию в регионе решением правительственной комиссии отнесли к ЧС федерального характера.

Ранее сообщалось, что в Орске самыми пострадавшими из-за чрезвычайной ситуации являются районы Ленинский и Старый город, где спасатели на лодках эвакуируют жителей. Глубина воды составляет два метра.