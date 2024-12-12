В Курске раздаются сильные взрывы, в городе объявлена опасность атаки БПЛА

Взрыв раздался в Курске в ночь на четверг, 12 декабря. Об этом передают местные паблики в соцсетях. Жители выкладывают видео громких звуков над городом.

Со слов очевидцев, в небе над городом были слышны несколько громких хлопков. Является ли это работой ПВО — информации не поступало.

Стоит отметить, что примерно за час до взрывов в Курске была объявлена опасность атаки беспилотников, которая действует до сих пор.

Официальных сообщений от местных властей по факту происходящего в Курске пока не последовало.