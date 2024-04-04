В Курске у центрального рынка начался пожар после сбитого БПЛА

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что силы ПВО отбили украинский БПЛА, однако после этого началось возгорание близ Центрального рынка в Курске.

В Курской области объявляли воздушную тревогу. После этого на регион со стороны Украины попытались наслать БПЛА, которые были отражены ПВО.

Как рассказал Старовойт, сбитый беспилотник спровоцировал возгорание у Центрального рынка областной столицы.

«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», — написал губернатор.

Также Старовойт напомнил, что ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам ракет и БПЛА. При обнаружении бесхозных фрагментов нужно обратиться в полицию.

Напомним, что 4 апреля атаки продолжаются и на Белгородскую область. Недавно там сбили беспилотник ВСУ. В этот же день украинская сторона попыталась ударить по Тульской области.