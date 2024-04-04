В Тульской области сбили два украинских беспилотника

Украинская армия снова попыталась нанести террористический удар по территории РФ. Дежурные средства ПВО пресекли эту попытку. Об этом сообщили РИА Новости .

Журналисты привели заявление министерства по региональной безопасности Тульской области. Там указали, что противовоздушная оборона перехватила над территорией региона два беспилотных летательных аппарата.

«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», - подчеркнули представители ведомства.

ВСУ регулярно атакуют российские регионы при помощи дронов. Обычно под удар попадают приграничные территории: Курская, Брянская и Белгородская области, а также Республика Крым. Тем не менее, временами Украина пытается нанести удары и по внутренним регионам России.