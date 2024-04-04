В Тульской области сбили два украинских беспилотника
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Украинская армия снова попыталась нанести террористический удар по территории РФ. Дежурные средства ПВО пресекли эту попытку. Об этом сообщили РИА Новости.
Журналисты привели заявление министерства по региональной безопасности Тульской области. Там указали, что противовоздушная оборона перехватила над территорией региона два беспилотных летательных аппарата.
«По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет», - подчеркнули представители ведомства.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы при помощи дронов. Обычно под удар попадают приграничные территории: Курская, Брянская и Белгородская области, а также Республика Крым. Тем не менее, временами Украина пытается нанести удары и по внутренним регионам России.