В Курске украинский БПЛА влетел в жилой многоэтажный дом, начался пожар

В Курске украинский беспилотник влетел в жилой многоэтажный дом. Видео произошедшего публикует телеграм-канал «Русский Бомонд». О пострадавших в ходе произошедшего информации не приводится. На кадрах видно, что после попадания вражеского дрона в доме начался пожар

Произошедшее подтверждает и SHOT со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что в небе над Курском к настоящему времени были зафиксированы не менее шести взрывов.

«По предварительной информации, система противовоздушной обороны отреагировала на украинские беспилотные летательные аппараты, сообщает Один из БПЛА попал в верхние этажи многоэтажного дома», — приводится в публикации.

Граждане города поделились с телеграм-каналом информацией о том, что они слышали от шести до десяти взрывов. Также они обратили внимание на яркие вспышки в небе. По свидетельствам очевидцев, система противовоздушной обороны успешно перехватила несколько беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих армии Украины.

В настоящее время не поступало официальной информации о разрушениях и пострадавших.