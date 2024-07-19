В Курской области дрон ВСУ атаковал монастырь, погиб человек

Сегодня, 19 июля, в селе Горналь Суджанского района украинский беспилотник атаковал территорию Свято-Николаевского Белогорского монастыря, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В результате взрыва боеприпаса погиб один человек.

Также Смирнов сообщил, что нынешней ночью ПВО уничтожила 11 украинских БПЛА самолетного типа. Обломки некоторых из них упали на улицы Курска. Пострадали два человека, которым оказана необходимая медицинская помощь.

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь ведет свою историю с конца XVII века. В октябре 2022 года ВСУ уже обстреливали обитель.

Накануне ВСУ вновь атаковали беспилотниками территорию Белгородской области.