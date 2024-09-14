Украинский беспилотник атаковал сотрудников МЧС в районе Горловки

В Никитовском районе Горловки (ДНР) трое сотрудников МЧС России пострадали из-за БПЛА, запущенного украинской армией. Об этом сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

Спасатели только потушили частный нежилой дом, как в моменте на них налетел БПЛА ВСУ. Огнеборцы уже собирали пожарно-техническое вооружение. Дрон успел задеть строение и сотрудников МЧС: трое получили минно-взрывные травмы.

Напомним, что несколько дней назад беспилотник ВСУ атаковал территорию Луганской народной республики и пожарную часть.Тогда сотрудники МЧС были у Кременной, но не пострадали. Повреждения затронули спецтранспорт и оборудование.

Ранее сообщалось, что ВСУ передали американцам цели, по которым намерены бить дальними ракетами.