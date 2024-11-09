В Курской области попала в плен женщина, служащая в украинской армии
Минобороны РФ: в Курской области взята в плен военнослужащая ВСУ
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Российскими бойцами в Курской области была взята в плен женщина-стрелок, которая служила в ВСУ. Об этом сообщил ТАСС.
Журналисты сослались на заявление Министерства обороны ВС РФ, по которому бойцами группировки «Север» была взята женщина, которая служит в украинской армии.
«Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая взята в плен в приграничном районе Курской области. По ее словам, пришла в ВСУ добровольцем», — указали в военном ведомстве.
Ранее попавший в плен в Курской области украинский солдат заявил, что впервые за неделю нормально поел только уже будучи военнопленным. По его утверждению, до этого его вместе с сослуживцами длительное время не кормили. После пленения ему выдали еду, воду и сигареты, при этом солдата никто не связывал.