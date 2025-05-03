В Курской области пресекли попытку вторжения ВСУ

«Дроноводы выявляют нацистов и их укрепы на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или как в этом случае — танкистам. Далее уже идёт огневая обработка по выявленным координатам. На кадрах вы можете видеть этот процесс и результаты этой работы», — отметил Кадыров.