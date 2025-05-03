В Курской области пресекли попытку вторжения ВСУ
Кадыров: спецназ «Ахмат» пресек попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
Фото: [t.me/RKadyrov_95/5689]
Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в личном блоге.
По словам чеченского лидера, украинские боевики пытались проникнуть на российские земли через сумское направление. Произошедшую попытку вторжения засняли на видео. На кадрах отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» МО РФ, штурмовики 2-й бригады спецназа, 15-го танкового полка.
«Дроноводы выявляют нацистов и их укрепы на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или как в этом случае — танкистам. Далее уже идёт огневая обработка по выявленным координатам. На кадрах вы можете видеть этот процесс и результаты этой работы», — отметил Кадыров.
По словам Кадырова, противник получил мощный удар и остался без малейшей возможности снова оказаться в Курской области.
Ранее сообщалось, что остатки украинских подразделений вытеснили из Курской области за госграницу.