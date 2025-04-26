Министерство обороны РФ сообщило , что украинские военные формирования были вытеснены из Курской области за пределы российской границы.

В настоящее время, как сообщает ведомство, на территориях, освобожденных от присутствия ВСУ в Курской области, ведутся поиски отдельных украинских солдат, пытающихся скрыться.

Российские военные оказывают содействие местным администрациям в нормализации обстановки. Кроме того, саперы ВС РФ осуществляют полное разминирование местности и обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы.

Ранее Герасимов рассказал Путину о героизме войск КНДР в Курской области.