В Курской области работающий комбайн подорвался на мине

Во время полевых работ в Курской области сельскохозяйственный комбайн подорвался на мине. 36-летний водитель получил осколочное ранение головы и был срочно госпитализирован. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.

Инцидент произошел в селе Борщень Большесолдатского района Курской области. Во время уборочной кампании работающий комбайн подорвался на мине.

36-летний оператор сельхозмашины получил серьезное осколочное ранение головы. Медики оперативно доставили пострадавшего в районную больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн лично прокомментировал происшествие, пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления, а также напомнил жителям области о сохраняющейся опасности нахождения в приграничных районах.

Ранее Хинштейн сообщил о гибели сотрудников МЧС Севастополя при разминировании Курской области.