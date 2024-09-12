В Курской области системой ПВО уничтожили управляемую авиабомбу

Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу ВСУ в приграничной зоне Курской области в условиях угрозы ракетного удара, сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Угроза ракетного удара была объявлена в регионе ночью в 2:51 по московскому времени. Через семь минут, в 2:58, сигнал был отменен.

В течение дня сигнал тревоги повторялся восемь раз, последний раз в 13:59, и он остается в силе до настоящего момента.

«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО», — написал Смирнов.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, подразделения ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области в 5:30 утра 6 августа, однако их продвижение было остановлено.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на ж/д-мосту в Севастополе.