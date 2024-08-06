В Курской области сообщили о попытке прорыва ВСУ на территорию региона

ВСУ предприняли попытку проникнуть на территорию Суджанского и Кореневского районов Курской области, сообщил исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

Он отметил, что российские пограничники прорыва границы не допустили.При обстреле города Суджа были ранены пять человек, включая трех детей.

Губернатор обратил внимание граждан на то, что в связи с попытками прорыва ВСУ могут появиться различные информационные вбросы. Смирнов попросил доверять только проверенным информационным источникам и сохранять бдительность.

Также Смирнов сообщил, что сегодня украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль на станции Глушково. Ранения получили два местных жителя.