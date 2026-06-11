В Кузбассе 18-летний и 14-летний подростки похитили 10-летнего школьника из-за вейпа

В городе Прокопьевске Кемеровской области задержали двух местных жителей, обвиняемых в похищении 10-летнего мальчика. Как сообщает региональное управление МВД, инцидент произошел 6 июня — нападавшие избили ребенка, связали его, засунули в багажник автомобиля и отвезли в гараж. Школьнику удалось освободиться, он сбежал и рассказал о случившемся матери, после чего злоумышленников задержали.

Подозреваемыми оказались молодые люди 18 и 14 лет. По информации Telegram-каналов, подростки напали на мальчика, потому что заподозрили его в краже вейпа. В Следственном комитете России уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.