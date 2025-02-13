Следователям не удалось обнаружить тела Тарховых на полигоне

Следственные мероприятия на мусорном полигоне «Преображенка» по поиску тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены завершились безрезультатно, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регоператора по обращению с твердых коммунальных отходов (ТКО) «Экология».

Отмечается, что поиск проводился на мусорном полигоне, где была обследована площадь около одного гектара с использованием специальной техники и оборудования. Отходы были временно перенесены на площадку для дополнительного расследования, но тела обнаружены не были.

По данным следствия, 31 января 2024 года друг Виктора Тархова обратился в полицию с заявлением о его исчезновении. Последний раз экс-мэр и его супруга выходили на связь в конце декабря. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело, а в качестве подозреваемой была задержана внучка Тарховых Екатерина.

Следствие предъявило внучке обвинения в двойном убийстве. По версии СКР, молодая женщина, не имеющая работы и имеющая большие долги, убила своих дедушку и бабушку, действуя на почве неприязненных отношений. Для скрытия улик она, по всей видимости, заранее готовилась к преступлению, купив строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.

При обыске квартиры Тарховых были обнаружены следы очистки с использованием раствора щелочи. Кроме того, у внучки были найдены паспорта и мобильные телефоны жертв. Следствием установлены места продажи ювелирных изделий и найден проданный автомобиль бабушки обвиняемой, что может указывать на попытку скрыть следы.

Несмотря на собранные доказательства, обвиняемая отказалась давать показания. В настоящее время расследование продолжается, и следователи изучают все возможные версии произошедшего.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что тела Виктора Тархова и его жены могли растворить в кислоте, из-за чего от них могли остаться только зубы.