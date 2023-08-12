В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами

В Ла-Манше опрокинулась и затонула лодка с мигрантами, сообщают французские власти.

Как минимум шесть человек погибло, около 50 человек спасено. Поиски продолжаются. В спасательной операции задействовано четыре французских судна и вертолет, а также два британских судна.

Гибель людей произошла на фоне попыток правительства Риши Сунака остановить поток незаконных мигрантов, которые пытаются пересечь пролив на плавательных средствах, совершенно для этого непредназначенных, отмечает Bloomberg.

По данным французских властей, только в четверг, когда установилась спокойная погода, Ла-Манш пересекли на небольших лодках 755 человек. Всего с начала года зафиксировано 15 826 незаконных мигрантов.