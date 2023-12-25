В лагере Евпатории обнаружили респираторную инфекцию

Роспотребнадзор выявил респираторную инфекцию в лагере «Юность» в Евпатории. Об этом в понедельник, 25 декабря, говорится на официальном сайте ведомства по Крыму и Севастополю.

«В результате проведенного расследования, в лагере выявлены нарушения санитарного законодательства, начато административное производство», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из объектов окружающей среды в детском лагере были взяты пробы для проведения лабораторных исследований. Были взяты образцы воды, продовольственного сырья и готовой продукци, а также смывы с эпидемически значимых объектах на пищеблоке.

В сообщении ведомства говорится, что девять детей по результатам осмотра были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы города. Состояние несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное.

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) представляют собой инфекции верхних дыхательных путей, вызываемые различными респираторными вирусами: риновирусами, коронавирусами, аденовирусами, а также вирусами гриппа и парагриппа.

К симптомам ОРВИ относятся повышенная температура, боль в горле, озноб, кашель, головная боль, насморк, боль в теле, усталость и общий дискомфорт.