В лагере Свердловской области умерла несовершеннолетняя вожатая

Пятнадцатилетняя вожатая умерла в лагере «Солнышко» в Свердловской области, сообщила региональная прокуратора в четверг, 30 ноября. Началась проверка.

По информации надзорного ведомства, девочка приехала в оздоровительный лагерь днем, 29 ноября, вместе с другими подростками в качестве вожатых. Девочка потеряла сознание после занятий в актовом зале, но реанимировать ее не удалось.

«Прокуратура ЗАТО Лесного выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и первой медицинской помощи в деятельности муниципального учреждения», – следует из сообщения региональной прокуратуры.

В июне в детском лагере Нижнего Новгорода умер мальчик. Инцидент произошел в лагере «Золотой колос» в Арзамасском районе. Ребенок жаловался на плохое самочувствие.

В этом же месяце стало известно об отравлении порядка 70 детей в Амурской области. Воспитанники жаловались на боли в животе и рвоту.

Ранее стало известно, что в Вичугский городской суд Ивановской области получило дело о незаконном лишении свободы и истязании детей в лагере в 2018 году. Отмечалось, готовится решение о возбуждении уголовного дела против директора учреждения