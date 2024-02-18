В Ленинградской области четырехлетняя девочка упала с двадцатого этажа

В Ленинградской области четырехлетняя девочка разбилась насмерть при падении с 20-го этажа. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что трагедия произошла в городе Кудрово.

Отмечается, что девочка ходила по квартире, потом залезла на подоконник и открыла окно, не удержавшись, упала вниз.

Добавляется, что тело ребенка обнаружили соседи. Ее родители в это время находились на первом этаже того же дома в своей кулинарной студии.