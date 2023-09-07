В Ленинградской области фура въехала в группу подростков-велосипедистов

На трассе «Скандинавия» близ поселка Огоньки грузовик въехал в группу велосипедистов и машину сопровождения, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вначале грузовик врезался в легковушку, сопровождавшую велосипедистов, а затем отлетел в группу спортсменов из школы олимпийского резерва. В группе было 11 школьников и тренер.

На данный момент полиция опровергает информацию о погибших.

Причины ДТП устанавливаются.