Сотрудники МЧС спасли всех рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины

Спасение рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине в Охотском море, успешно завершено, сообщили в МЧС России. Согласно информации ведомства, в итоге эвакуированы 139 человек, хотя ранее сообщалось, что на льдине находилось около 300 рыбаков.

В операции по спасению участвовал 31 человек и 17 единиц техники. Кроме того, для помощи использовался вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что рыбаки, застрявшие в Охотском море, отказываются покидать льдину на вертолете, поскольку не хотят расставаться с уловом и снастями.