Сотрудники МЧС спасли всех рыбаков с дрейфующей в Охотском море льдины
МЧС России: с дрейфующей в Охотском море льдины спасли всех 139 рыбаков
Фото: [Официальный телеграм-канал МЧС России]
Спасение рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине в Охотском море, успешно завершено, сообщили в МЧС России. Согласно информации ведомства, в итоге эвакуированы 139 человек, хотя ранее сообщалось, что на льдине находилось около 300 рыбаков.
В операции по спасению участвовал 31 человек и 17 единиц техники. Кроме того, для помощи использовался вертолет Ми-8.
Ранее сообщалось, что рыбаки, застрявшие в Охотском море, отказываются покидать льдину на вертолете, поскольку не хотят расставаться с уловом и снастями.