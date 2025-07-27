В Ленинградской области сбили более 10 украинских дронов

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более десяти вражеских дронов, обломки которых упали на территории Гатчины, Войсковицкого поселения и Кингисеппского района.

Кроме того, подчеркнул глава области, в Ломоносовском районе в результате падения обломков произошло возгорание строений — пожарным удалось быстро локализовать огонь.

«МЧС, Леноблпожспас и лесная пожарная охрана в Ленобласти переведены на усиленное дежурство», — написал Дрозденко.

Чуть позже губернатор сообщил, что в результате падения БПЛА в Ломоносовском районе пострадала местная жительница. Он отметил, что у женщины зафиксировали ушибы и порезы. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Кроме того, сообщил Дрозденко, обломки вражеского беспилотника упали в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. По предварительных данным, пострадавших и возгораний нет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково из-за возможной атаки БПЛА введены ограничения на отправку и прием рейсов. Отмечалось, что в воздушной гавани действует план «Ковер».