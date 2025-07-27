В Ленинградской области сбили более 10 украинских дронов
Губернатор Дрозденко сообщил о ликвидации более 10 украинских БПЛА в Ленобласти
Фото: [flickr.com]
Ленинградская область подверглась масштабной атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более десяти вражеских дронов, обломки которых упали на территории Гатчины, Войсковицкого поселения и Кингисеппского района.
Кроме того, подчеркнул глава области, в Ломоносовском районе в результате падения обломков произошло возгорание строений — пожарным удалось быстро локализовать огонь.
«МЧС, Леноблпожспас и лесная пожарная охрана в Ленобласти переведены на усиленное дежурство», — написал Дрозденко.
Чуть позже губернатор сообщил, что в результате падения БПЛА в Ломоносовском районе пострадала местная жительница. Он отметил, что у женщины зафиксировали ушибы и порезы. Медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.
Кроме того, сообщил Дрозденко, обломки вражеского беспилотника упали в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. По предварительных данным, пострадавших и возгораний нет.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково из-за возможной атаки БПЛА введены ограничения на отправку и прием рейсов. Отмечалось, что в воздушной гавани действует план «Ковер».