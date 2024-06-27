В Ленинском округе автомобилист сбил девушку на электросамокате, передает ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел в Видном.

Согласно предварительным данным, мужчина 2001 года рождения, управляя машиной «Лада», следовал по дорожному участку на Олимпийской улице.

В какой-то момент водитель выехал на полосу встречного движения. Там он сбил девушку 2000 года рождения, ехавшую на электросамокате.

С травмами девушка была доставлена в медучреждение.

Как показало медицинское освидетельствование, водитель был трезв.