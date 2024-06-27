В Ленинском округе подросток бросил камень в девочку
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В Ленинском городском округе подросток бросил камень в малолетнюю девочку. О случившемся стало известно из интернет-публикации, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Андреевское. Находясь возле дома на Рябиновой улице, подросток 2012 года рождения кинул камень в девочку 2018 года рождения.
В результате ребенок получил травмы и обратился за помощью медиков.
Нарушитель был установлен, им оказался уроженец одной из республик Средней Азии.