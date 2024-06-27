В Ленинском округе подросток бросил камень в девочку

В Ленинском городском округе подросток бросил камень в малолетнюю девочку. О случившемся стало известно из интернет-публикации, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в деревне Андреевское. Находясь возле дома на Рябиновой улице, подросток 2012 года рождения кинул камень в девочку 2018 года рождения.

В результате ребенок получил травмы и обратился за помощью медиков.

Нарушитель был установлен, им оказался уроженец одной из республик Средней Азии.