В Ленинском округе задержали мужчину, который ножом ранил знакомого

В Ленинском округе задержали мужчину, который нанес ножевое ранение своему знакомому. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел восьмого июля недалеко от дома на улице Металлистов. Оттуда в больницу с ножевым ранением был доставлен мужчина 1986 года рождения.

В ходе расследования выяснилось, что пострадавший распивал спиртное со своим знакомым. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, и один из них ударил собутыльника ножом.

Подозреваемого установили и задержали. Им оказался житель Брянской области 1988 года рождения. Мужчина уже не раз был судим. На него заведено уголовное дело.